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Уряд схвалив злиття Кримського та Одеського медуніверситетів

Кабінет міністрів України схвалив злиття Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету імені Георгієвського.


Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Таким чином, шляхом злиття двох вузів створюється Одеський Національний медичний університет. Також повідомляється, що студенти Одеського національного медичного університету та Кримського державного медичного університету імені Георгієвського продовжують навчання в новому виші.

10 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Одесі невідомі захопили будівлю Національного медичного університету (ОНМедУ). У міністерстві стверджували, що ті, хто захопив університет, нібито звільняють працівників і знищують офіційну документацію. У листопаді стало відомо про внесення запису до реєстру про виконання обов'язків ректора Юрієм Сухіним. МОЗ же визнає в. о. ректора Костянтина Аймедова.

Пізніше в поліції спростували це захоплення.


"ОБКОМ"

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27 Декабря 2018 16:06

 

 

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