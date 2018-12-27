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Україна отримала майже €350 мільйонів кредиту від Deutsche Bank

Кредит надано під гарантію Світового банку.


Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

«Сьогодні до державного бюджету України надійшли кошти від кредиту у розмірі 349,3 млн євро, наданого Deutsche Bank під гарантію на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та фіскально стійких послуг від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР)», - йдеться в повідомленні.

За даними Мінфіну, Deutsche Bank надав кредит у розмірі 349,3 млн євро у формі двох траншів: траншу A у розмірі 53,2 млн євро з терміном погашення 4 роки та траншу B у розмірі 296,1 млн євро з терміном погашення 10 років та пільговим періодом 4,5 років.

Як зазначили у відомстві, для цього кредиту було використано частину гарантії Світового банку в сумі 375 млн дол. із загальної суми гарантії у розмірі 750 млн доларів.

Також у міністерстві повідомили, що залучення наступного кредиту під невикористану частину гарантії Світового банку очікується у першому кварталі 2019 року.

Рада директорів Світового банку 18 грудня схвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії на суму $750 млн.


Укрінформ

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27 Декабря 2018 17:32

 

 

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