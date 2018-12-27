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Всі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими, а не «порушниками кордону»
Всі 24 захоплених спецслужбами РФ біля берегів окупованого Криму українських військових моряків заявили слідству, що є військовополоненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського адвоката Миколи Полозова в Facebook.
Полозов повідомив, що «два поранених моряка Андрій Ейдер і Андрій Артеменко заявили про це сьогодні».
Російська влада пред'явила захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону.
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