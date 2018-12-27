Всі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими, а не «порушниками кордону»

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (2) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (0) На обвал мосту через Керченську протоку (4) На арешт Медведчука чи Новинського (5) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (7) На виконання Мінських угод (1) На покращення (0) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ