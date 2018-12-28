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Насіров заявив, що учора приступив до здійснення повноважень голови ДФС

Незабаром податківці зустрічатимуть свого нового-старого керівника на порозі будівлі ДФС з хлібом-сіллю. А замість червоної доріжки постелять йому під ноги картату ковдру.


Свою заяву Насіров оприлюднив у Facebook.

«ЗАЯВА

Голови Державної Фіскальної Служби України

Виконуючи рішення суду, я, Насіров Роман Михайлович, вчора приступив до здійснення повноважень Голови Державної Фіскальної Служби України, про що в установленому законом порядку був виданий наказ.

Таким чином, з 27 грудня 2018 року я на законних підставах обіймаю посаду Голови ДФС України.

Конституцією і Законами України встановлено, що рішення суду є обов’язковим до виконання. Рішенням суду я поновлений на посаді Голови ДФС України і виконання рішення в цій частині суд допустив негайне виконання.

Будь які посилання окремих осіб про те, що для поновлення мене на посаді необхідне розпорядження Кабінету Міністрів України є неправомірними. Таке розпорядження необхідне лише при призначенні або звільненні Голови ДФС України.

Я у встановленому порядку надав Кабінету Міністрів України а також ДФС України усі необхідні документи, а саме: рішення суду та виконавчий лист про поновлення мене на посаді. Відповідно до чинного законодавства після отримання і реєстрації встановлений трьох денний строк виконання судового рішення який закінчився 26 грудня 2018 року.

Після закінчення зазначеного строку я 27 грудня 2018 року у порядку встановленому у Конституції і законах України приступив до здійснення повноважень Голови ДФС України.

Рішенням суду було скасовано незаконне розпорядження Кабінету Міністрів України про звільнення і поновлено мене посаді Голови ДФС України. При цьому суд не зобов’язував ні Кабінет Міністрів України, ні будь який інший державний орган приймати щодо мого поновлення будь які дії, в тому числі приймати розпорядження про моє поновлення, оскільки суд своїм рішенням вже поновив мене на посаді Голови ДФС України .

Конституцією України встановлено що суд є окремою гілкою державної влади.

Таким чином, я був поновлений на посаді Голови ДФС України конституційним органом державної влади, яке у встановленому порядку і було виконано.

Додатково повідомляю що вчора, 27 грудня 2018 року окремими особами в соцмережах і ЗМІ була поширена недостовірна інформація щодо Голови ДФС України яка не відповідає дійсності і яка навмисно спотворює конституційні підстави поновлення мене на посаді Голови ДФС України.

Крім того, жодні особи не уповноважені Головою ДФС України висловлювати позицію від імені ДФС України.

Роман Насіров

Голова ДФС України».

ДИВ. ТАКОЖ: Податківці підтвердили появу Насірова у будівлі ДФС, але спростовали захоплення їм кабінету


"ОБКОМ"

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28 Декабря 2018 11:21

 

 

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