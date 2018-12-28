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У Києві вранці напали на співака Дзідзьо
Він отримав численні тілесні ушкодження.
У п'ятницю, 28 грудня, близько 10:30, невідомі побили українського артиста Михайла Хому, більш відомого під псевдонімом Дзідзьо, повідомляє Главком.
Інцидент стався біля радіокомпанії «Тауер» (HIT FM) на вулиці Хвойки, 15/15, в Подільському районі Києва.
Актору завдали численні тілесні ушкодження. На даний момент його стан стабільний, і життю нічого не загрожує.
Поліція відразу ж кинулася на пошуки зловмисників і ввела у столиці оперативний план «Перехоплення».
На даний момент на місці працює поліція і «швидка», а по місту патрульні розшукують два автомобілі, на яких зникли зловмисники - Mercedes-Benz GL350 і Mercedes-Benz GLS350, номерні знаки машин АІ 9441 НЕ, ВІ 3335 ВО.
Слідчі дії тривають.
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