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У Києві вранці напали на співака Дзідзьо

Він отримав численні тілесні ушкодження.


У п'ятницю, 28 грудня, близько 10:30, невідомі побили українського артиста Михайла Хому, більш відомого під псевдонімом Дзідзьо, повідомляє Главком.

Інцидент стався біля радіокомпанії «Тауер» (HIT FM) на вулиці Хвойки, 15/15, в Подільському районі Києва.

Актору завдали численні тілесні ушкодження. На даний момент його стан стабільний, і життю нічого не загрожує.

Поліція відразу ж кинулася на пошуки зловмисників і ввела у столиці оперативний план «Перехоплення».

На даний момент на місці працює поліція і «швидка», а по місту патрульні розшукують два автомобілі, на яких зникли зловмисники - Mercedes-Benz GL350 і Mercedes-Benz GLS350, номерні знаки машин АІ 9441 НЕ, ВІ 3335 ВО.

Слідчі дії тривають.


"ОБКОМ"

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28 Декабря 2018 12:29

 

 

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