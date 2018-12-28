У Кремлі відмовилися вважати захоплених у Чорному морі українських моряків військовополоненими

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Коментуючи на прохання УНІАН заяву моряків про те, що вони є військовополоненими, Пєсков сказав: «Військовополонені тут не знаходиться. Я не знаю, які вони давали свідчення, оскільки триває слідство. Ми не можемо постійно відстежувати, як триває слідство. Але я не можу погодитися з тим, що мова йде про військовополонених. Ніяких військовополонених на території Російської Федерації немає. Йдеться про справу, яка розслідується у зв'язку з порушенням державного кордону Російської Федерації іноземними громадянами».

Нагадаємо, станом на 27 грудня усі 24 військовополонених українських моряка заявили російському слідству, що є військовополоненими.