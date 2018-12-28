Окупанти побудували у Криму огорожу від України (фото)

Окупаційна влада Криму заявила, що закінчила будівництво споруд протяжністю понад 60 км з вбудованими датчиками на «кордоні з Україною».

Про це повідомила «служба ФСБ в Криму», пише Українська правда з посиланням на ТАСС.

«Завершилося планове будівництво інженерно-технічних споруд і налаштування складної системи сигналізаційних датчиків в районі Перекопського перешийка», - йдеться в повідомленні окупантів.

(фото «РИА Новости»)

РосЗМІ пишуть, що планування і розробка загородження почалися в 2015 році, а повне закінчення будівництва та налагодження апаратури - в грудні 2018 року.

Споруда складається з декількох типів загородження довжиною понад 60 км.

Відзначається, що на огорожі розміщені сотні видимих і прихованих датчиків різних типів дії, оснащених системами телеспостереження і тепловізійної апаратурою.

При наближенні «порушника» до огорожі датчики спрацьовують і передають інформацію з огорожі черговому у вигляді звукового оповіщення з відображенням ділянки тривоги.

«Використання цих комплексів на кримському ділянці кордону необхідне через загрози – такі як спроби прориву диверсійно-розвідувальних груп суміжної держави на територію Криму, спроби організації контрабанди зброї, боєприпасів, товарів і вантажів, тютюнової та алкогольної продукції, наркотиків, психотропних речовин, порушення держкордону і його режиму з боку українських громадян з господарсько-побутовими цілями», - пояснили окупанти.

Також в РФ повідомили, що гарантійний термін експлуатації загородження не менше 10 років.