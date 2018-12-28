Меркель і Макрон вимагають від РФ негайного звільнення українських моряків

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вітають угоду про різдвяне перемир'я на Донбасі і закликають Москву звільнити незаконно затриманих українських моряків і забезпечити вільне судноплавство у Керченській протоці та Азовському морі.

Текст спільної заяви французького президента і німецького канцлера оголосила в п'ятницю на брифінгу в Берліні представник федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вітаємо те, що Тристороння контактна група 27 грудня домовилася про встановлення сталого, стійкого і всеосяжного режиму припинення вогню на сході України... Ми закликаємо сторони до виконання своїх зобов'язань, а також до відповідальності в інтересах порушеного цивільного населення», - сказала Деммер.

З точки зору Берліна і Парижа, перемир'я з нагоди свят православного Різдва і Нового року мають стати приводом для обох сторін сконцентруватися на потребах мирного населення, яке страждає від цього конфлікту і його наслідків.

Також президент Франції і канцлер ФРН порушили питання ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму, а також інциденту із застосуванням Росією військової сили у Керченській протоці та спроби контролю в Азовському морі. «Це дуже турбує нас», - йдеться у заяві Меркель і Макрона.

Вони вимагають від Москви забезпечення безпроблемного і безпечного проходження для всіх кораблів через Керченську протоку, а також негайного і беззастережного звільнення всіх незаконно затриманих українських моряків. «Вони також повинні зустріти свята в колі своєї родини», - підкреслили два лідера.

Меркель і Макрон також нагадали про необхідність виконання всіх пунктів Мінських угод.