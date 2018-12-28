 

28 декабря

17:10

РФ відмовилася від відеоконференції щодо звільнення українських заручників: навіщо псувати святковий настрій російському народу?

16:51

Дзідзьо побили через «несплату податків»

16:38

У податківці є шанс відгуляти «корпоратив» одночасно з двома екс-очільниками ДФС – Насіровим та Проданом

14:19

Меркель і Макрон вимагають від РФ негайного звільнення українських моряків

12:58

Окупанти побудували у Криму огорожу від України (фото)

12:34

У Кремлі відмовилися вважати захоплених у Чорному морі українських моряків військовополоненими

12:29

У Києві вранці напали на співака Дзідзьо

12:15

АМКУ остаточно підтвердив свій статус «антимонопольного» департаменту в монополії Ахметова

11:21

Насіров заявив, що учора приступив до здійснення повноважень голови ДФС

08:10

Дoбa ООС: поранено одного українського військовослужбовця

27 декабря

21:06

Податківці підтвердили появу Насірова у будівлі ДФС, але спростовали захоплення їм кабінету

20:35

Всі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими, а не «порушниками кордону»

17:40

За тиждень в Україні від грипу померли чотири людини

17:32

Україна отримала майже €350 мільйонів кредиту від Deutsche Bank

16:06

Уряд схвалив злиття Кримського та Одеського медуніверситетів

15:16

Закон про перейменування УПЦ (МП) набув чинності

15:05

Уряд прийняв постанову про монетизацію субсидій

14:50

Оголошено новорічне припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі

13:48

Нарешті Мінстець спромігся підготувати «Стратегію інформаційної реінтеграції Криму»

13:01

ДБР отримало заяву на Луценка

08:12

Доба ООС: знищено ще двох окупантів

26 декабря

19:37

РНБО запровадила додаткові санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб

16:42

Всіх українських моряків, захоплених біля Керченської протоки, кримський суд залишив під арештом

16:17

В Україні з’явився вже третій «Опозиційний блок»

14:19

Воєнного стану вже немає

13:01

Полтавська область – «поза зоною доступу» транспорту

11:27

Менш ніж за три години спливе термін воєнного стану - і відбудеться засідання РНБО

09:33

Керівник Донецької області звернувся до населення окупованих районів, якого залякують «бочками синього кольору»

08:47

Наслідки негоди: сотні населених пунктів знеструмлено, сотні авто застрягли

08:31

Дoбa OOС: поранено одного військовослужбовця

Меркель і Макрон вимагають від РФ негайного звільнення українських моряків

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вітають угоду про різдвяне перемир'я на Донбасі і закликають Москву звільнити незаконно затриманих українських моряків і забезпечити вільне судноплавство у Керченській протоці та Азовському морі.


Текст спільної заяви французького президента і німецького канцлера оголосила в п'ятницю на брифінгу в Берліні представник федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вітаємо те, що Тристороння контактна група 27 грудня домовилася про встановлення сталого, стійкого і всеосяжного режиму припинення вогню на сході України... Ми закликаємо сторони до виконання своїх зобов'язань, а також до відповідальності в інтересах порушеного цивільного населення», - сказала Деммер.

З точки зору Берліна і Парижа, перемир'я з нагоди свят православного Різдва і Нового року мають стати приводом для обох сторін сконцентруватися на потребах мирного населення, яке страждає від цього конфлікту і його наслідків.

Також президент Франції і канцлер ФРН порушили питання ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму, а також інциденту із застосуванням Росією військової сили у Керченській протоці та спроби контролю в Азовському морі. «Це дуже турбує нас», - йдеться у заяві Меркель і Макрона.

Вони вимагають від Москви забезпечення безпроблемного і безпечного проходження для всіх кораблів через Керченську протоку, а також негайного і беззастережного звільнення всіх незаконно затриманих українських моряків. «Вони також повинні зустріти свята в колі своєї родини», - підкреслили два лідера.

Меркель і Макрон також нагадали про необхідність виконання всіх пунктів Мінських угод.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

28 Декабря 2018 14:19

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (3)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (0)

На обвал мосту через Керченську протоку (7)

На арешт Медведчука чи Новинського (7)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (10)

На виконання Мінських угод (1)

На покращення (1)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 