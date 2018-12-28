У податківці є шанс відгуляти «корпоратив» одночасно з двома екс-очільниками ДФС – Насіровим та Проданом

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Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді взяття на поруки для підозрюваного у незаконному збагаченні екс-очільника Державної фіскальної служби Мирослава Продана. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду від 28 грудня, інформує Українська правда

Зазначається, що колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною обвинувачення на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 4 грудня 2018 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного Продана.

Запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів Паламарчука М.П., Ткачука Г.В., Кучера М.І., Курячого М.П., Денисенка В.І., Побера І.М., Лівіка О.П., Макар’яна Д.Б. та Героїв України Герасименка І.Л. і Порхуна О.В залишено без змін.

Нагадуємо, 4 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав Продану запобіжний захід у вигляді взяття на поруки з носінням електронного браслета.

6 грудня правоохоронці повідомляли, що браслет на Продана не вдягнули, оскільки не знайшли вільного.

26 листопада екс-очільник ДФС повернувся в Україну після тривалого перебування за кордоном.

16 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру у незаконному збагаченні Продану, оскільки той не з'являвся на виклики.

5 вересня Кабінет міністрів звільнив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана за його власною заявою.

Продан заявив, що пішов у відставку, щоб не було конфлікту інтересів, оскільки Кабмін планує провести конкурс на посаду глави Фіскальної служби і Продан збирається в ньому брати участь.

ДИВ. ТАКОЖ: Насіров заявив, що учора приступив до здійснення повноважень голови ДФС


"ОБКОМ"

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28 Декабря 2018 16:38

 

 

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