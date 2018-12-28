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Дзідзьо побили через «несплату податків»

Чоловік, який нібито викупив частину гурту DZIDZIO, прокоментував напад на лідера гурту Дзідзьо (Михайла Хому), що стався зранку 28 грудня.


Михайло Мішков заявив у коментарі ТСН, що його позиція «правова».

За його словами, якось він побував на корпоративі, де виступав Дзідзьо, і вирішив, що зможе отримати заробіток у цьому проекті.

«Вирішив купити ці 25%. У законний спосіб уклали з Турко (екс-учасник гурту DZIDZIO Олег Турко) договір, внесли до реєстру, переоформили. Потім, коли почали розбиратись, виявилось, що доходів у Михайла Хоми немає, хоча їхній виступ, і я можу надати інформацію, коштує 25 тисяч доларів... Тому я звернувся до засновників-співвласників – це Безух Віктор, Анатолій Безух, Михайло Хома – і попросив надати мені документи як новому співвласнику, що відбувається з проектом», - розповів Мішков.

Він додав, що йому відмовили у наданні документів й «інформували про наявність юридичної адреси, на яку необхідно звертатись».

«Поїхав за цією адресою у Радомишлі, але там стоїть лише розвалена хата. Я навіть викликав поліцію, і вони це зафіксували. Голова селищної ради запевнив, що в цій хаті ніхто не з'являється. Я під'їхав до Безуха і намагався з ними спілкуватись, але мене почали ігнорувати», - заявив Мішков.

Також він звинуватив артистів у несплаті податків.

«Я повідомив, що є відкрита карна справа про несплату податків, де я визнаний постраждалою стороною. Справу відкрито у Коростишеві», - повідомив Мішков.

Чоловік додав, що після цього на його адресу «від невідомих осіб посипались погрози».

«Мені навіть не дали ознайомитись з бухгалтерією. Виходить, що вони беруть за концерти готівку, отримують дотації від держави, виводять гроші через підставних осіб. Вони від мене переховувались, я викликав поліцію неодноразово, від мене морозились», - запевняє Мішков.

«І тут я побачив в Інтернеті, що Хома проводить прямий ефір на радіо. Я під'їхав до нього, він вискочив як навіжений, кричав «які відсотки, нащо мене штовхати». Набігла якась масовка, жінка кричала якась, що викличе поліцію. Я кажу: «Я вже поліцію викликав, але я приїхав до вас з мировою пропозицією, давайте розберемось і я допоможу зробити ваш проект кращим. Він лише говорив, що викличе поліцію», - описав Мішков ситуацію зі своєї точки зору.

На запитання про побиття він відреагував так: «Нехай проводять розслідування, хто його і куди бив».

«Це мене намагалися побити – вже місяць за мною якісь незрозумілі люди ходять, якісь дзвінки з погрозами. Це Михайло Хома поводиться непорядно. Те, що він зірка, не дає йому права робити, що завгодно. Я доведу, що Михайло Хома – злочинне угрупування на чолі з Безухом Анатолієм Вікторовичем, які виводять бюджетні кошти. Я подаю заяву у Шевченківське РОВД», - підсумував Мішков.

Як повідомила раніше PR-менеджер гурту Лілія Слюсар, напад на Дзідзьо організував чоловік ім'я Михайло Мішков, якому колишній учасник гурту Олег Турко нібито перепродав свою частку у компанії DZIDZIO.

«Але ми піддаємо сумніву правомірність цього продажу, оскільки нам не були надані докази щодо продажу, тому не можемо сказати, що ця угода була законною», - розповіла Лілія Слюсар.

Вона додала, що учасники гурту просили у Мішкова надати докази продажу йому частки компанії, проте так і не дочекалися відповідних документів.

З часом Мішков перейшов до прямих погроз про завдання тілесних пошкоджень Дзідзьо та іншим учасникам гурту.

Відомо, що в результаті нападу Дзідзьо потрапив до лікарні.


"ОБКОМ"

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28 Декабря 2018 16:51

 

 

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