Доба ООС: поранено одного українського військового, «святкове» перемир’я вже порушено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 29 грудня говориться:

«28 грудня російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зокрема, ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил поблизу селищ Новотошківське та Гнутове на Луганському та Маріупольському напрямках.

Також позиції наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районах населених пунктів Болотене, Станиця Луганська на Луганському напрямку, поблизу селищ Славне, Тарамчук, Опитне, Піски на Донецькому напрямку, в районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку.

Протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 28 грудня одного окупанта було знищено та двох поранено.

Не зважаючи на проведення Новорічних та Різдвяних свят в окремих районах Донецької та Луганської областей України, відповідно до домовленостей досягнутих Трьохсторонньою контактною групою щодо введення Командуванням об'єднаних сил безстрокового режиму «тиша» на всій лінії бойового зіткнення з російськими окупаційними військами, протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з гранатометів по позиціях Об'єднаних сил поблизу селища Залізне, що на Горлівському напрямку.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає».