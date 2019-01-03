Клімкин пояснив «невиліковно наївним», чому Україна закрила виборчі дільниці у РФ Міністр закордонних справ України Павло Клімкін констатує, що проведення вільних і чесних виборів на території країни-агресора є неможливим, позбавленим політичного і юридичного сенсу і просто небезпечним.

Про це П. Клімкин написав в Українській правді: «Проведення виборів на території країни-агресора небезпечне для виборців. Рішення Центральної виборчої комісії про ліквідацію усіх п'яти виборчих дільниць на території Росії уже викликало резонанс у медіа, і, гадаю, в найближчі дні він буде тільки посилюватися. Оскільки ЦВК врахувало позицію МЗС, яке з самого початку виступало за скасування цих дільниць, вважаю необхідним викласти наші основні аргументи. Росія стосовно України є країною агресором і окупантом. Це факт не тільки політичний, але і юридичний, визнаний українським законодавством. Проводити вибори на території країни агресора і окупанта є апріорі дуже проблематичним кроком. У випадку ж із Росією це було б іще й украй ризиковано. Вибори української влади мають проходити з дотриманням усіх демократичних стандартів, зокрема критеріїв ОБСЄ. Упевнений, що це вже утверджена практика нашого політичного життя. Росія ж дуже далека від демократичних норм та міжнародного права. Це засвідчили незаконні, фейкові «вибори» в анексованому Криму та на окупованому Донбасі, це підтвердило втручання російських спецслужб у вибори в США та інших європейських країнах (про те, як відбуваються вибори в самій Росії, навіть говорити не буду). Але головне: треба бути невиліковно наївним, аби повірити, що ФСБ та інші російські інституції не стануть впливати на українські вибори на своїй власній території. Головний мотив, який обумовлює закриття дільниць в Росії, це, безумовно, безпека. І мова тут навіть не про такі речі, як можлива інфільтрація агентів ФСБ у склад виборчих комісій, вплив на них і багато чого іншого. Нас турбує передусім безпека українських громадян, які попри адміністративний і пропагандистський тиск все-таки наважаться стати членами виборчих комісій чи й просто прийти на вибори. Російська пропаганда за останні роки підняла градус антиукраїнських настроїв у РФ до рівня істерії. Згідно з опитуваннями, у вересні 2018 року в Росії погано або дуже погано ставилися до України 56% населення. Тому ми не можемо гарантувати, що в день виборів не буде влаштовано небезпечних провокацій. Постраждати можуть і українські виборці, і наші співробітники, і зрештою самі будівлі дипустанов. Крім того, можна не сумніватися, що всі, хто візьме участь у голосуванні, обов'язково опиняться під ковпаком ФСБ і ризикують у найближчий час стати жертвами репресій. У російських тюрмах й без того вже перебувають десятки українських політв'язнів і військовополонених, ув'язнених за сфабрикованими справами. Передбачаю, що російська пропаганда намагатиметься використати по максимуму рішення ЦВК. Відразу ж зазначу: вірити будь-яким російським заявам про гарантування безпеки, повну відсутність втручань, провокацій і репресій ми не будемо. Росія вже не раз за останні роки демонструвала свою підступність і повне презирство до моралі та права. І останнє. Коли йдеться про право людей віддати свій голос на виборах, статистика, непевне, не дуже доречна. Але все ж таки. Ми знаємо, що в Росії зараз знаходиться понад два з половиною мільйони українських громадян. Якими б не були мотиви їхнього перебування на території країни-агресора, ми маємо про них турбуватися. Але зверніть увагу, що на позачергових президентських виборах 2014 року до списків виборців було включено 49 418 особи, при цьому з них проголосували 1134. Не буду навантажувати вас іншими цифрами, просто порівняйте їх для себе. І врахуйте, що між тими й нинішніми виборами 5 років війни, тисячі й тисячі загиблих і поранених. Ми поважаємо думку кожного з наших громадян і їхнє право брати участь у виборах. Тому спільно з ЦВК були вжиті заходи для того, щоб забезпечити можливість проголосувати тим співвітчизникам, які забажають це зробити. Ті українські громадяни, які перебувають на території РФ тимчасово (а це переважна більшість), зможуть віддати свій голос в Україні за місцем постійного проживання, необхідно тільки пересвідчитися, що вас внесли у списки. Ті ж, хто проживає у Росії постійно, матимуть можливість голосувати в посольствах України у Грузії, Фінляндії й Казахстані. Детальні роз'яснення щодо необхідних дій можна знайти на сайтах наших дипломатичних представництв. Ми вважаємо, що проведення вільних і чесних виборів на території країни-агресора є неможливим, позбавленим політичного і юридичного сенсу, а для тих, хто вирішить узяти в них участь, - просто небезпечним. Нагадаємо, згідно з постановою №274, оприлюдненою на сайті ЦВК 31 грудня минулого року, у Росії було закрито дільниці для голосування. Як свідчить документ, ЦВК переніс 5 виборчих дільниць з території Російської Федерації (у Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Новосибірську) до посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії. Як відомо, в Україні вже стартувала президентська передвиборча кампанія». ДИВ. ТАКОЖ: Українські виборці Москви, Мордовії чи Удмуртії зможуть проголосувати у Фінляндії…

"ОБКОМ" Версия для печати 03 Января 2019 10:17 Опубликовать Tweet





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