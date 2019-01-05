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Томос про автокефалию Православної церкви в Україні підписано
Документ підписав вселенський патріарх Варфоломій у патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату у Стамбулі.
Вранці у храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату відбувся короткий спільний молебень за участю предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.
На службі була присутня українська делегація у складі президента Петра Порошенко з дружиною, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, очільників кількох міністерств та екс-президента Віктора Ющенка.