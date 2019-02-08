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«Сила людей» закликала свого кандидата у президенти знятися з виборів і повернути гроші
Партія «Сила людей», від якої висунули кандидатом у президенти відомого журналіста Дмитра Гнапа, вимагає, щоб він зняв свою кандидатуру й повернув 2,5 млн гривень застави.
Про це говориться у повідомленні прес-служби партії, пише Новое время.
Гнапа закликали відмовитися від участі у виборах «задля демонстрації політичної зрілості та відповідальності, а також забезпечення повернення грошей застави на рахунок партії».
У разі, якщо Гнап не виконає вимогу, партія скличе з'їзд з цього питання.
У політсилі вирішили, що після повернення грошей на рахунок партії забезпечать «повернення грошей кожному за особистою заявою, а залишок грошей використати на проведення передвиборчої кампанії до Верховної Ради України».
Цього тижня журналіст проекту «Слідство.Інфо» Анна Бабінець розповіла, що Гнап майже чотири роки ховав у банку більше 9000 євро, які мали піти на потреби армії.
Дмитра Гнапа вже зареєстровано кандидатом в президенти України. Йому вдалося зібрати близько 3 млн грн. для реєстрації.
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