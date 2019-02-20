Дoба ООС: троє українських військовослужбовців отримали поранення Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 20 лютого говориться: «19 лютого російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 15 разів із загальною витратою 387 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм. Від початку поточного року це – найбільше застосування противником засобів вогневого ураження. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти п'ять разів обстріляли позиції наших захисників: з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ; з артилерійських систем калібру 122 мм і, вдруге, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ; двічі, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ГНУТОВЕ. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник 11 разів обстріляв українських захисників: чотири рази – один обстріл із артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, другий – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, третій – з мінометів калібру 120 мм і четвертий – з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ; тричі – один обстріл із мінометів калібру 82 мм, другий – із зенітної установки ЗУ-23-2, і третій – зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту ЗОЛОТЕ-4; двічі – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту НОВОЗВАНІВКА; з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів – поблизу села КАТЕРИНІВКА; з мінометів калібру 82 мм, бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів – біля селища міського типу ЛУГАНСЬКЕ. Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів. За даними розвідки, 19 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено. Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» із мінометів калібру 82 мм із витратою 15 мін, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту КАТЕРИНІВКА».

"ОБКОМ" Версия для печати 20 Февраля 2019 09:20 Опубликовать Tweet





ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « Война »: Українські військові спростовують заяву ОБСЄ щодо літаків РФ на Донбасі

19 Февраля 2019 16:05 Доба ООС: поранено 4 українських військових

19 Февраля 2019 09:33 Дoбa ООС: поранено одного українського військовослужбовця

18 Февраля 2019 09:08 Доба ООС: загинув український військовий

17 Февраля 2019 09:06 В зоні ООС загинув сапер

16 Февраля 2019 19:55





На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (30) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (4) На обвал мосту через Керченську протоку (60) На арешт Медведчука чи Новинського (66) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (100) На виконання Мінських угод (3) На покращення (17) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ