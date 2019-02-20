Порошенко в ООН попередив: РФ готується до військового удару по Україні

Подальша ескалація агресивних дій Російської Федерації стосовно України до рівня повномасштабної війни вже не є нереальною через концентрацію біля українського кордону великого угруповання ЗС РФ, заявив президент України Петро Порошенко під час дебатів Генасамблеї ООН «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» в середу в Нью-Йорку.

«Військові експерти однозначно визначають, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою. Це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для військового удару. До цього готується Кремль. Тому подальша ескалація до рівня повномасштабної війни не є вже нереальною перспективою», - сказав П. Порошенко.