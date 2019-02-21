Ірина Геращенко ще раз нагадала Пушиліну, що він лише маріонетка

Перший віце-спікер Верховної Ради від партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Геращенко заявила, що жодного прямого діалогу з представниками окупантів ОРДЛО не буде.

Про це вона пише у Facebook.

«Ніякого прямого діалогу з псевдореспубліками на окупованому РФ Донбасі і легітимізації маріонеткових режимів Кремля - не буде», - наголошує Геращенко, повідомляє Українська правда.

Вона нагадала, що переговори відбуваються лише в мінському форматі, учасниками якого є Україна, Росія та ОБСЄ.

«РФ не посередник, а сторона, відповідальна за виконання мінських угод, безпекового, економічного і гуманітарного блоків. Під угодами стоять підписи представників трьох сторін - України , РФ і ОБСЄ. В мінських угодах немає жодного слова про «ЛНР-ДНР», - каже Геращенко.

За її словами, «там є ще дві карляки громадян захарченка і плотницького, яких в останню хвилину притяг з собою в кімнату переговорів Путін».

«Але хто це? І де вони? Одне упало, друге пропало (погано, бо вони є співучасниками злочинів Кремля і ми б воліли бачити їх в суді)», - зазначає представниця партії президента.

Вона наголосила, що всі так звані «органи влади республік» - нелегітимні і не визнані навіть в РФ, тому й їхні заяви – це лише «марення Кремля».

«З Кремлем, за посередництва наших міжнародних партнерів, а не з маріонетками Кремля, говоритимемо про звільнення Донбасу», - резюмувала Геращенко.

Раніше ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін закликав керівництво України до прямих переговорів щодо конфлікту на Донбасі.