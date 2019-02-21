У СБУ запевняють, що руйнують «піраміду», а не обшукують волонтерів «Батьківщини»

Служба безпеки України заявляє про ліквідацію організованої депутатом Верховної Ради схеми з втручання в результати виборів президента.

Про це на брифінгу сказав заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передають Українські Новини.

Він зазначив, що в четвер, 21 лютого, правоохоронці проводять близько 30 обшуків в різних регіонах країни в справі про втручання у вибори за схемою «виборчих пірамід».

При цьому Кононенко заперечує, що обшуки проходять в штабах політсил, зокрема і партії «Батьківщина».

«Слідчі дії ні в одному партійному офісі, ні в однієї партійної сили не проводяться», - підкреслив він.

Заступник голови СБУ заявив, що організатор злочинної схеми - депутат парламенту, але навідріз відмовився назвати його ім'я.

Кононенко повідомив, що в реалізації плану брали участь громадяни Росії, зокрема, колишня довірена особа російського політика Володимира Жириновського Володимир Рябий.

З його слів, схема з підкупу членів виборчих комісій почала реалізовуватися з листопада 2018 року. Планувалося підкупити близько 680 тис. людей.

До правоохоронних органів із заявою про злочин звернувся депутат Ради від «Блоку Петра Порошенка» Андрій Немировський.

Раніше сьогодні повідомлялось, що СБУ і прокуратура проводять обшуки у волонтерів штабів Тимошенко в Запоріжжі.

Про це повідомив депутат Запорізької міської ради, член фракції «Батьківщини» Віталій Рябцев на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він заявив, що як довірена особа кандидата в Президенти Тимошенко на окрузі №75, виїхав на місце подій.

«Співробітниками Запорізької обласної прокуратури та СБУ проводяться масові обшуки у волонтерів штабів Юлії Володимирівни Тимошенко. Я як довірена особа кандидата на 75 окрузі виїхав на місце подій», - написав він.