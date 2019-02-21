«Компетентні» бойовики ОРДО заявили, що Медведчука незабаром ліквідують

Терористи «ДНР» заявили, що українські спецслужби готують провокації і навіть фізичну розправу над окремими кандидатами у президенти та кумом президента Росії Віктором Медведчуком.

Про це 21 лютого з посиланням на сепаратистів повідомляє російське видання ТАСС, пише Українська правда.

Зокрема, так зване «Міністерство державної безпеки ДНР» заявило, що має підтвердження слів засудженого за державну зраду екс-президента Віктора Януковича, що українські спецслужби готують замахи на відомих українських політиків, в тому числі на Медведчука.

За словами бойовика Михайла Попова, який представився прес-офіцером терористичного відомства «ДНР», «основним розробником і виконавцем акцій по усуненню неугодних політиків є Головне управління розвідки Міноборони України».

«Куратором призначений керівник ГУР МО Василь Бурба, розробкою займається його заступник Павло Яцюк. Співробітники СБУ займаються «стеженням за потенційними жертвами», - стверджують сепаратисти.

За його словами, «замах Медведчука повинна зробити одна з спеціально підготовлених груп з числа військовослужбовців 8-го окремого полку спеціального призначення (в/ч А-0553), що базується в Хмельницькому».

«За нашими даними, в даний час під керівництвом фахівців зі складу розвідувального управління міністерства оборони США, які проживають в готелі «Арена», на базі зазначеного полку проходять підготовку кілька груп так званих ліквідаторів», - заявив Попов.

6 лютого засуджений за держзраду екс-президент Віктор Янукович заявив, що українська влада готує замах на Медведчука.

11 лютого, після заяв Януковича, народні депутати «Опозиційного блоку» попросили генпрокуратуру і ДБР розслідувати «підготовку замаху» на Медведчука.

5 лютого генпрокуратура відкрила кримінальну справу про можливу державну зраду і сепаратизм Віктора Медведчука.

На першому з'їзді «Опозиційної платформи – «За життя» Віктор Медведчук заявив про необхідність створення «автономного регіону Донбас» із закріпленням цього статусу в Конституції України.

В кінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії «За життя» Вадима Рабиновича і очолити напрямок щодо «відновлення миру» з Росією.