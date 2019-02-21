 

27 февраля

15:36

Луценко: контрабанда для оборонної промисловості України з країни-агресора «ні для кого не секрет»

13:00

Представник президента у Раді запевняє, що Порошенко підготує нову статтю про «незаконне збагачення»

11:41

KAZKA теж відмовилась від участі у Євробаченні-2019

11:07

Через «антиФОПівську» ініціативу міністра Реви президент і прем'єр півтори години заспокоювали представників IT-компаній

08:43

Дoба ООС: 4 поранених

26 февраля

16:20

ДТП у Харкові: за шістьох загиблих Зайцева і Дронов отримали по 10 років

14:55

Порошенко підтримав рішення Гладковського призупинити свою діяльність у РНБО

13:45

Перший заступник секретаря РНБО призупиняє свої повноваження і вимагає розслідувати журналістське розслідування

11:41

Порошенко розповів військовим, що армія здатна захистити країну

11:00

Тимошенко оголосила початок імпічменту – Луценко погрожує журналістам судом (відео)

09:43

Екс-керівника Генштабу заарештовано

09:27

Дoба ООС: загинув один український військовий, ще одного поранено

25 февраля

10:34

Порошенко заявив, що на час виборів «найбільш незахищені» пенсіонери отримають по 2410 гривень

09:26

Доба ООС: загинув один український військовий, двох поранено

24 февраля

08:47

Дoбa ООС: загинув ще один український військовий

23 февраля

18:49

В БПП дійшли висновку: Аваков служить такій собі «одній з кандидатів»

16:34

Порошенко згадав про «пріоритет» ІТ-сектору і вирішив заспокоїти ФОПів

16:11

Тимошенко теж обіцяє влаштувати «сінгапур». Але теж не такий, як у Сінгапурі

09:12

Доба ООС: поранено одного українського військовослужбовця, знищено 8 окупантів

22 февраля

09:05

Дoба ООС: поранено трьох українських військових

21 февраля

13:52

«Компетентні» бойовики ОРДО заявили, що Медведчука незабаром ліквідують

13:25

У СБУ запевняють, що руйнують «піраміду», а не обшукують волонтерів «Батьківщини»

13:13

Держслужбовець поїхав на окуповану територію і потрапив у полон

13:03

Ірина Геращенко ще раз нагадала Пушиліну, що він лише маріонетка

09:18

Дoба ООС: загинув ще один український військовий

20 февраля

18:29

Порошенко в ООН попередив: РФ готується до військового удару по Україні

09:20

Дoба ООС: троє українських військовослужбовців отримали поранення

19 февраля

16:05

Українські військові спростовують заяву ОБСЄ щодо літаків РФ на Донбасі

13:48

Порошенко підписав закон про «євроатлантичні» зміни до Конституції

09:33

Доба ООС: поранено 4 українських військових

«Компетентні» бойовики ОРДО заявили, що Медведчука незабаром ліквідують

Терористи «ДНР» заявили, що українські спецслужби готують провокації і навіть фізичну розправу над окремими кандидатами у президенти та кумом президента Росії Віктором Медведчуком.


Про це 21 лютого з посиланням на сепаратистів повідомляє російське видання ТАСС, пише Українська правда.

Зокрема, так зване «Міністерство державної безпеки ДНР» заявило, що має підтвердження слів засудженого за державну зраду екс-президента Віктора Януковича, що українські спецслужби готують замахи на відомих українських політиків, в тому числі на Медведчука.

За словами бойовика Михайла Попова, який представився прес-офіцером терористичного відомства «ДНР», «основним розробником і виконавцем акцій по усуненню неугодних політиків є Головне управління розвідки Міноборони України».

«Куратором призначений керівник ГУР МО Василь Бурба, розробкою займається його заступник Павло Яцюк. Співробітники СБУ займаються «стеженням за потенційними жертвами», - стверджують сепаратисти.

За його словами, «замах Медведчука повинна зробити одна з спеціально підготовлених груп з числа військовослужбовців 8-го окремого полку спеціального призначення (в/ч А-0553), що базується в Хмельницькому».

«За нашими даними, в даний час під керівництвом фахівців зі складу розвідувального управління міністерства оборони США, які проживають в готелі «Арена», на базі зазначеного полку проходять підготовку кілька груп так званих ліквідаторів», - заявив Попов.

6 лютого засуджений за держзраду екс-президент Віктор Янукович заявив, що українська влада готує замах на Медведчука.

11 лютого, після заяв Януковича, народні депутати «Опозиційного блоку» попросили генпрокуратуру і ДБР розслідувати «підготовку замаху» на Медведчука.

5 лютого генпрокуратура відкрила кримінальну справу про можливу державну зраду і сепаратизм Віктора Медведчука.

На першому з'їзді «Опозиційної платформи – «За життя» Віктор Медведчук заявив про необхідність створення «автономного регіону Донбас» із закріпленням цього статусу в Конституції України.

В кінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії «За життя» Вадима Рабиновича і очолити напрямок щодо «відновлення миру» з Росією.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

21 Февраля 2019 13:52

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (30)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (4)

На обвал мосту через Керченську протоку (60)

На арешт Медведчука чи Новинського (66)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (100)

На виконання Мінських угод (3)

На покращення (17)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 