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Тимошенко теж обіцяє влаштувати «сінгапур». Але теж не такий, як у Сінгапурі

Лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що в разі перемоги на президентських виборах вона виконає обіцянку нинішнього глави держави Петра Порошенка – посадити трьох його друзів.


«Якщо так Господь і народ вирішить, і я зможу перемогти, я виконаю зобов'язання, яке взяв президент на перших порах, і посаджу трьох його друзів», - заявила Ю.Тимошенко на зустрічі з Федерацією роботодавців України та Об'єднанням роботодавців «Україна: світові виклики, глобальні зміни» в Києві у суботу.

За словами кандидата в президенти України, «судова гілка влади буде незалежною від політичних впливів, дієвим інструментом у боротьбі з корупцією». Саме такий принцип існування системи судочинства закладено у проекті нової Конституції України.

Водночас Ю.Тимошенко переконана, що анонсований, але так і не виконаний нинішнім президентом підхід колишнього прем'єр-міністра Сінгапуру Лі Куан Ю, який пропонував для боротьби з корупцією «посадити трьох друзів», має бути доповнений корінними змінами правоохоронної системи.

«Якщо залишиться система, за якої одна людина буде приймати рішення: кого страчувати, а кого милувати, - це буде означати відсутність системи управління. На системному рівні потрібно встановити баланси і противаги, ефективну систему контролю судочинства. Ця система не може діяти фрагментарно, вона має функціонувати як єдиний механізм, який не допустить таких наслідків», - зазначила лідер «Батьківщини».


Інтерфакс-Україна

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23 Февраля 2019 16:11

 

 

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