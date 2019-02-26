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Екс-керівника Генштабу заарештовано

Печерський райсуд Києва вночі обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому керівникові Генштабу ЗСУ Володимиру Замані.


Про це повідомляє Укрінформ.

«Клопотання прокурора Головної військової прокуратури Генпрокуратури України Осиченка про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Замани Володимира Михайловича 3.12.1959 року народження задовільнити… Строк тримання під вартою Замані Володимиру Михайловичу обчислювати по 27.03.2019 року», - виголосив слідчий суддя В’ячеслав Підпалий.

Суддя також зазначив, що ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», суд з кількома технічними перервами тривав понад 9 годин, протягом яких сторони захисту та обвинувачення надали суду свої обґрунтування.

«Готуючи клопотання, сторона обвинувачення виходила з того, що підозра достатньо обґрунтована… Доказами вчинення кримінального правопорушення підозрюваним сторона обвинувачення вважає висновок судової комісійної військової експертизи, відповідно до якої підозрюваний Замана порушив конкретні норми закону, які призвели до тяжких наслідків», - заявила сторона обвинувачення.

Водночас Володимир Замана під час виступу заявив, що на посаді начальника Генштабу ЗСУ скорочував лише непотрібні підрозділи.

«Я закривав все те, що не потрібно Збройним силам – у нас був оркестр Збройних сил, оркестр Сухопутних військ, оркестр Протиповітряних сил… Я розумію, що воно красиво ходять, але це все кошти», - зазначив Замана, неодноразово нагадавши про вкрай низьке фінансування ЗСУ того часу.

Він також спростував слова військової прокуратури про те, що не складав присягу на вірність українському народу і запевнив, що зробив це у 1993 році.

Обвинувачений та його адвокати неодноразово наголошували, що протягом останніх 5 років ніхто з правоохоронних органів не цікавився його свідченнями в рамках кримінальної справи та не брав роз’яснень.

Уранці 25 лютого військовою прокуратурою спільно із СБУ було затримано за держзраду колишнього керівника Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковника Володимира Заману згідно з ч.1 ст.111 КК України, яка не передбачає альтернативи застави.

Замана обіймав посаду керівника Генерального Штабу Збройних сил України з лютого 2012 року до 19 лютого 2014 року. З 22 лютого по червень 2014 року був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.

Під час свого виступу в судовому засіданні Замана відкинув всі звинувачення і заявив, що готовий доводити свою правоту у суді. Крім того, він запропонував віддати на тимчасове зберігання закордонний паспорт, аби зняти підозру у спробах втекти з країни.


"ОБКОМ"

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26 Февраля 2019 09:43

 

 

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