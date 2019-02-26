Тимошенко оголосила початок імпічменту – Луценко погрожує журналістам судом (відео)

Лідер фракції «Батьківщина», кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що разом з іншими фракціями починають початок процедури імпічменту президента Петра Порошенка після розслідування журналістів про збагачення його оточення в оборонній сфері.

Про це вона сказала з трибуни Верховної Ради, повідомляє Українська правда.

Тимошенко заявила, що напередодні журналісти опублікували розслідування про схеми збагачення оточення Порошенка на оборонці, яке говорить про те, що всі заяви президента про патріотизм - фейк.

«Те що журналістами було знайдене, підпадає під статтю 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, умисно вчинена громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цінності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці країни», - заявила вона.

Тимошенко додала, що по суті це сприяння ворогу, знищення української армії та сприяння країні окупанту у захопленні України.

«Разом з іншими фракціями ми починаємо процедуру імпічменту президента І ми звертаємося до всіх без виключення депутатів, які мають честь і совість для того, щоб поставити на місце всі ті організовані злочинні угруповання», - сказала Тимошенко.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування, у якому розповіли, що син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Проте представниця президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що державний концерн «Укроборонпром» та заступник секретаря РНБО Олег Гладковський будуть позиватися проти журналістів програми «Наші гроші».

«Наскільки мені відомо, «Укроборонпром» і Олег Гладковський будуть позиватися проти журналістів. Щоб вони або вибачились, або навели неспростовні докази», - сказала Луценко.

«А то складається дивна ситуація. Як тільки ми почали говорити про розкрадання в армії попередніх років, одразу з'являється якась історія з 2015 року і скидається перед виборами», - додала представниця президента.

За її словами, факти із розслідування «Наших грошей» були основою для кримінальної справи, яку раніше вже розслідували НАБУ і САП.

«Але жодних результатів, жодних фактів чи підозрюваних названо не було», - заявила Луценко.