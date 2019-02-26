Порошенко розповів військовим, що армія здатна захистити країну

Українські Збройні сили сьогодні повністю здатні захистити територію держави та український народ, а наша армія поступово переходить до стандартів НАТО в озброєнні та реформуванні системи управління, Петро Порошенко під час виступу на оперативному зборі керівного складу Збройних сил України.

«Як Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України можу із впевненістю стверджувати: сьогодні в Україні є армія, яка здатна захистити українську землю, нашу державу, народ України», - сказав Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

Він нагадав, що антитерористичну операцію було переформатовано на операцію Об’єднаних сил, проведено значну роботу з реформування управління Збройних сил відповідно до стандартів НАТО, сформовано ряд нових бойових бригад та військових частин оперативного, тилового і технічного забезпечення.

«На потенційно загрозливих напрямках проведено нарощування відповідних угруповань військ. Посилено систему протиповітряної оборони. Збільшено авіаційний парк та бойовий склад зенітних ракетних військ», - наголосив президент.

Він також відзначив, що нарешті відновлюються Військово-морські сили, створено та поступово набуває бойових спроможностей Командування морської піхоти, посилюється морська та артилерійська компоненти берегової оборони, удосконалюється інфраструктуру базування кораблів ВМС у портах Чорного і Азовського морів.

«Наголошую, що лише протягом 2018 року у війська було поставлено більше 3000 одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки, близько 500 тисяч ракет і боєприпасів, 2000 одиниць сучасної стрілецької зброї та антиснайперських комплексів», - підкреслив Порошенко.

Він додав, що бронетанкова, морська, авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння, високоточні протитанкові комплекси «Корсар», «Стугна», «Бар‘єр», новітні піхотні вогнемети РПВ-16, системи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та зв‘язку вже на озброєнні у ваших військових частинах.

За його словами, підприємства військово-промислового комплексу розпочали серійний випуск модернізованих танків Т-64, нарешті відновлено виробництво бронетранспортерів БТР-3, БТР-4, які добре себе зарекомендували і дуже добре відомі в армії. Крім того, здійснюється модернізація вітчизняного протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П». «Нарешті ми добилися, що вони в повній мірі, по-перше, поставлені у війська, і використовуються у випадку необхідності, а також демонструють високу ефективність у районі операції Об’єднаних сил», - сказав Порошенко.

Президент також наголосив, що триває оснащення військових частин сучасними безпілотними літальними апаратами і вітчизняного, й іноземного виробництва.

«Відбувається модернізація реактивних систем залпового вогню «Град» і «Смерч». Завершилося випробування модернізованих зенітних ракетних комплексів «Куб» і «Тор», які повертаються до бойового складу підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ. Це дасть можливість підвищити потенціал як зенітних ракетних військ Збройних сил України, так і системи ППО держави в цілому», - зазначив він.

Глава держави поінформував, що на завершальному етапі перебувають випробування нового ракетного комплексу морського та сухопутного призначення, десантних катерів, модернізація самохідних гаубиць та артилерійських систем.

«Україна розпочинає серійне виробництво передових реактивних систем залпового вогню «Верба» та пускової установки для «Вільхи». Перші штатні підрозділи, озброєні новими системами, будуть сформовані вже у цьому році», - повідомив президент.