Перший заступник секретаря РНБО призупиняє свої повноваження і вимагає розслідувати журналістське розслідування

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський звернувся до правоохоронних органів із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки під час закупівель в армії, а також просить тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

«Щоб запобігти будь-яким інсинуаціям, особисто звертаюся і до головної військової прокуратури, і до НАБУ із заявою якомога швидше перевірити все, що викладено в «розслідуванні», і дати відповіді і мені, і всьому суспільству. На час перевірки правоохоронними органами цього питання звертаюся із проханням призупинити мої повноваження як першого заступника секретаря РНБО та голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідні заяви подаю негайно», - йдеться в заяві О.Гладковского, переданій агентству Інтерфакс-Україна у вівторок.

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