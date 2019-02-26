ДТП у Харкові: за шістьох загиблих Зайцева і Дронов отримали по 10 років

Київський районний суд Харкова сьогодні, 26 лютого, оголосив вирок Олени Зайцевої та Геннадію Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста у 2017 р.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.

В ході засідання Зайцевої стало погано і її вивели із залу.

Адвокати Дронова наполягали на тому, що їх підзахисний не винен у скоєнні ДТП. Адвокати Зайцевої просять суд врахувати пом'якшувальні обставини. Зокрема, під час останнього судового засідання 19 лютого Зайцева заявила, що кається, визнає свою провину, а також пообіцяла більше ніколи не сідати за кермо.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова в центрі Харкова зіткнулися позашляховик Lexus RX, яким керувала Зайцева, і Volkswagen, за кермом якого був Дронов.

В результаті ДТП загинули 6 осіб і ще 5 отримали поранення.

Судовий розгляд тривав більше року і завершилося 19 лютого. За цей час відбулося близько 60 засідань.