Представник президента у Раді запевняє, що Порошенко підготує нову статтю про «незаконне збагачення»

Хоча рішення Конституційного Суду ще не оприлюднено, Порошенко вже готується негайно на нього відреагувати.

Президент Петро Порошенко невідкладно внесе у Верховну Раду новий законопроект щодо статті про незаконне збагачення. Про це заявила представник президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, у новому законі будуть враховані зауваження Конституційного Суду України до цієї статті Кримінального кодексу України.

«Президент невідкладно внесе законопроект, де будуть враховані зауваження КСУ, і стаття буде повернута вже без невідповідності українському законодавству, а у відповідності українській Конституції», - підкреслила представник президента.

Народний депутат додала, що «як тільки спеціалісти напишуть цей законопроект, його буде невідкладно подано. Законопроект як невідкладний має бути розглянутий у парламенті. Терміни його, як правило, скорочені.... У законопроекті ця стаття буде виписана як корупційне діяння, як кримінальна відповідальність за корупційні злочини, але ніхто ніхто не відміняв і Конституцію України. Ви знаєте, 63 стаття - презумпція невинуватості, де слідчі і правоохоронні органи повинні доводити факти будь-яких кримінальних злочинів, в тому числі і цей злочин».

Як повідомила учора Українська правда, Конституційний Cуд України на закритому засіданні у вівторок визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.