Луценко: контрабанда для оборонної промисловості України з країни-агресора «ні для кого не секрет»

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандою з Російської Федерації.

Про це він сказав під час брифінгу 27 лютого, повідомляє Українська правда.

Зокрема, Луценко заявив, що продаж військової техніки до 2014 році ускладнив ремонт бойової техніки підприємств оборонпрому.

За його словами, велика кількість вузлів і агрегатів для військової техніки виробляється виключно в Російській Федерації, а відтворення такого виробництва буде коштувати «мільярдних капіталовкладень».

«Напевно, ні для кого не секрет, що в останні роки більшість з цих запчастин український оборонпром отримує від волонтерів та підприємців, які контрабандним способом доставляють їх з території Російської Федерації», - сказав Луценко.

«В часи війни, для воюючої країни, я вважаю це прийнятним», - додав він.

За його словами, «неприйнятним» і «аморальним» для нього є «груба нажива на такому бізнесі».

«Генеральна прокуратура проводить ще з 2016 року слідство по багатьом постачальникам на підприємства оборонного комплексу», - сказав генпрокурор.

Він розповів, що на початку 2017 в ході обшуків у ТзОВ «Оптимумспецдеталь» були вилучені докази про можливість розрань держкоштів в особливо великому обсязі.

Того ж року, після опрацювання вилучених під час обшуку документів, в прокуратурі розглядалася можливість впливу «ділків» підприємства на працівників НАБУ.

Луценко заявив, що за минулий рік ДФС провела податкову перевірку усіх контрагентів «Оптимумспецдеталі».

«Дійсно, підприємства військового комплексу, а також завод «Кузня на Рибальському», який готував певні вироби для підприємств оборонпрому отримували від «Оптимумспецдеталі» продукцію в основному походженням із країни агресора, яка була доправлена в неустановлений слідством спосіб», - сказав генпрокурор.

Також, за словами Луценка, з РФ постачалося «реальне залізо», яке успішно використали для ремонту військової техніки і успішно веде себе в зоні військових дій на Донбасі.

Генпрокурор запевнив, що слідство вже вийшло на фінальну стадію процесуальних дій, коли журналісти опублікували розслідування про розкраданні в оборонці.

Нагадаємо, 25 лютого «Bihus.info» оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. В ньому фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував десь у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. Держпідприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво «Укроборонпрому» знало про оборудки і давало на них згоду.

Гладковського називають близьким другом і партнером Порошенка. Він вже заявив про тимчасове припинення повноважень першого заступника секретаря РНБО.