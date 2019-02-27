Луценку нагадали, хто є автором статті, яку «юристи називають мертвою»

Але ж наш генеральний прокурор не юрист…

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін звертає увагу на те, що генеральний прокурор Юрій Луценко критикує статтю про незаконне збагачення власного ж авторства.

Про це він пише 27 лютого у Facebook.

«Юрій Луценко розкритикував убиту КС статтю про незаконне збагачення. От тільки він, мабуть, забув, що був одним із її авторів… В цих людей не має ні переконань, ні принципів. Лише бажання вкрасти і страх сісти. Ці дві сили визначають всі їх дії», – вважає голова ЦПК.

Раніше на брифінгу у середу Луценко заявив, що, на його думку, стаття про незаконне збагачення чиновників, скасована Конституційним судом, не була дієвою на практиці.

«Рішення КСУ не є великою несподіванкою. Спеціалісти в галузі права знають, що наш фантастичний Комітет з антикорупційної діяльності Верховної Ради підготував текст закону, який не відповідає практиці юридичного застосування», – сказав генпрокурор.

Він наполягає, що свідченням неефективності є те, що «за всі ці роки НАБУ не змогло притягнути до відповідальності по цій статті жодну особу».

За словами Луценка, висловлювати претензії до КС можуть лише ті, хто «ретельно не вчитувався в документи».

«Юристи називають такі статті «мертвими», тобто тими, які не можна застосувати на практиці… Норми погано прописаного закону не діяли… Очевидно, треба поправити закон і діяти рішуче в цьому напрямку», – додав очільник ГПУ.