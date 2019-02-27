Держдеп США наполягає: Крим має повернутися під контроль України

 

08 марта

10:11

Заарештовано другого підозрюваного у підкупі «технічного» Тимошенка

09:58

Комітет Конгресу США схвалив заборону на визнання Криму російським

09:48

Манафорт отримав перший вирок: колишнього політтехнолога Партії регіонів засудили майже на 4 роки

09:18

Залишилось 39 кандидатів у президенти

08:39

Доба ООС: поранено п’ятьох українських військових, ліквідовано чотирьох окупантів

07 марта

17:43

Кандидатську колекцію Гриценка прикрасив ще один «непрохідний»

17:06

Луценко підтвердив, що він «ще більш тупий», ніж вважає Тимошенко

16:42

Кандидат Мураєв зробив приємно кандидату від Ріната. Той пообіцяв віддячити восени

15:01

У Держдепі вважають, що бажання посла США звільнити Холодницького відповідає «принципам» Майдану

14:38

НАБУ здійснило обшукі у батька та сина Гладковських

14:30

Хабар «технічному» кандидату Тимошенку: затриманий звинувачує Адміністрацію президента і Луценка

12:45

Стоматологи зірвали сесію Львівської міськради

12:09

Греція не видала Україні екс-менеджера компанії Курченка: він вже летить до Москви

11:06

П’ятиріччя окупації Криму в ООН відзначать традиційними посиденьками і балаканиною

10:46

ЦВК попереджає членів виборчкомів: бюлетені до окружкомів прийдеться доставляти у власній тарі і, можливо, у власному транспорті

09:12

Доба ООС: обстріли тривають, втрат немає

06 марта

21:00

Заступник командувача сил спецоперацій ЗСУ раптом згадав, що «війна триває», - и знався з виборів

18:15

Коболєв: оголошений урядом конкурс на главу «Нафтогазу» є незаконним

17:36

«Укроборонпром» чекає на міжнародний аудит

15:12

Гройсман дав зрозуміти, що мама Коболєва не заслуговує на $8 млн премії «за Стокгольм»

14:56

Оголошено 39 переможців серед кандидатів до Антикорупційного суду

14:45

Уряд схвалив розподіл ДФС на митницю і податкову

13:23

«Усупереч моральним переконанням»: НАБУ закриває кримінальні провадження після рішення КС щодо незаконного збагачення

12:31

За 24 полонених українських моряків ЄС «покарає» 8 російських покидьків

12:05

Холодницький відмовився коментувати заяву посла США щодо його звільнення

11:54

У Генштабі розповили, чого чекати від РФ під час «передвиборної турбулентності»

10:39

Справа Гандзюк: Мангера відсторонено від посаді на місяць

09:25

ЦВК виграла у Гриценка у Верховному суді

08:51

Дoбa ООС: поранено двох військовослужбовців

05 марта

21:22

Напередодні виборів Православна церква України нагадує: Бог бачить все

Держдеп США наполягає: Крим має повернутися під контроль України

Сполучені Штати Америки знову наголошують, що окупований Росією Крим має повернутися під контроль України, йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.


«П'ять років тому окупація Росією українського Кримського півострова спричинила ескалацію російської агресії. Росія намагалася зруйнувати міжнародний порядок, підірвала основні людські свободи та ослабила нашу загальну безпеку. Світ не забув цинічної брехні, яку Росія використала для виправдання своєї агресії та маскування своїх спроб анексії української території», - йдеться в заяві М.Помпео, оприлюдненій на сайті Держдепу США.

Він наголосив, що авторитетні держави не повинні допускати застосування Росією сили проти мирного сусіда. «Сполучені Штати підтверджують свою незмінну позицію: Крим - це Україна і має бути повернений під контроль України», - зазначив М.Помпео.

Держсекретар наголосив, що США, як і раніше, серйозно занепокоєні посиленням репресій з боку російського окупаційного режиму в Криму. Він нагадав, що протягом п'яти років російська окупаційна влада «без достатніх підстав затримувала та неправомірно засуджувала осіб за мирну протидію окупації».

«Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, зокрема членів кримськотатарської громади, яких було затримано, щоб помститися за мирний прояв інакомислення», - йдеться в заяві М.Помпео.

США також знову підтвердили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України та пообіцяли зберігати санкції стосовно Росії.

«Сполучені Штати зберігатимуть відповідні санкції стосовно Росії доти, доки російський уряд не поверне контролю над Кримом Україні та повністю не дотримуватиметься Мінських домовленостей», - йдеться в заяві.


Інтерфакс-Україна

Версия для печати  Версия для печати

27 Февраля 2019 19:23

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (35)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5)

На обвал мосту через Керченську протоку (64)

На арешт Медведчука чи Новинського (77)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (124)

На виконання Мінських угод (5)

На покращення (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 