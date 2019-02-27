Держдеп США наполягає: Крим має повернутися під контроль України

Сполучені Штати Америки знову наголошують, що окупований Росією Крим має повернутися під контроль України, йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.

«П'ять років тому окупація Росією українського Кримського півострова спричинила ескалацію російської агресії. Росія намагалася зруйнувати міжнародний порядок, підірвала основні людські свободи та ослабила нашу загальну безпеку. Світ не забув цинічної брехні, яку Росія використала для виправдання своєї агресії та маскування своїх спроб анексії української території», - йдеться в заяві М.Помпео, оприлюдненій на сайті Держдепу США.

Він наголосив, що авторитетні держави не повинні допускати застосування Росією сили проти мирного сусіда. «Сполучені Штати підтверджують свою незмінну позицію: Крим - це Україна і має бути повернений під контроль України», - зазначив М.Помпео.

Держсекретар наголосив, що США, як і раніше, серйозно занепокоєні посиленням репресій з боку російського окупаційного режиму в Криму. Він нагадав, що протягом п'яти років російська окупаційна влада «без достатніх підстав затримувала та неправомірно засуджувала осіб за мирну протидію окупації».

«Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, зокрема членів кримськотатарської громади, яких було затримано, щоб помститися за мирний прояв інакомислення», - йдеться в заяві М.Помпео.

США також знову підтвердили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України та пообіцяли зберігати санкції стосовно Росії.

«Сполучені Штати зберігатимуть відповідні санкції стосовно Росії доти, доки російський уряд не поверне контролю над Кримом Україні та повністю не дотримуватиметься Мінських домовленостей», - йдеться в заяві.