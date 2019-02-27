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НАБУ анонсує закриття всіх справ про незаконне збагачення

Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, через рішення Конституційного Суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань та надає індульгенцію на вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень.


Про це повідомляє прес-служба НАБУ, пише Українська правда.

«Відтепер мільйонні статки, отримані з джерел, законність яких не доведена, в Україні не вважаються карним злочином», - наголошують у НАБУ.

На думку Національного бюро, це рішення КС - політично вмотивоване і протирічить зобов’язанням України за ратифікованою Конвенцією ООН проти корупції, домовленостям із Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом.

У НАБУ нагадують, що їхні детективи розслідують факти незаконного збагачення на суму понад півмільярда гривень в межах 65 кримінальних проваджень. Серед підозрюваних осіб — судді, прокурори, народні депутати, колишні та чинні керівники органів державної влади.

Рішення КС означає, що всі кримінальні провадження в частині, що стосується незаконного збагачення цих осіб, будуть закриті. Так само як і справи, які вже слухаються в суді, зазначають у Бюро.

«Поновити розслідування стосовно фігурантів всіх 65 кримінальних проваджень, а також підозрюваних та обвинувачених за вже викритими фактами незаконного збагачення (в разі повернення відповідної статті до ККУ) буде неможливим, адже закон не має зворотної сили. Тому набуте майно за замовчуванням вважатиметься законним, безвідносно до джерел його походження», - йдеться у повідомленні.

У НАБУ зазначають, що ухвалене рішення Конституційного Суду – «це крок назад у антикорупційній боротьбі України та крок назустріч реваншу старої системи».

Нагадаємо, у вівторок, 26 лютого, Конституційний Cуд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Сьогодні це рішення КСУ оприлюднив.


"ОБКОМ"

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27 Февраля 2019 20:38

 

 

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