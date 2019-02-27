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Звинувачений у корупції голова Полтавської ОДА сьогодні ліг у лікарню

Прес-служба Полтавської обласної держадміністрації сьогодні вкотре оприлюднило заяву щодо непричетності керівників регіону до корупційних схем, в яких їх звинувачують детективи НАБУ.


Як відомо, 22 лютого детективи НАБУ провели серію обшуків на робочих місцях та в житлових приміщеннях керівників Полтавської ОДА.

Очільника регіону Валерія Головка, його першого заступника Андрія Пісоцького та його радника Олександра Літвінова правоохоронці підозрюють у систематичному отриманні хабарів в особливо великих розмірах від керівництва фірми «АЛВІ РОД», чий керівник 2017 року познайомився з очільникам області на одному з економічних форумів. Після чого, за версією НАБУ, фірма отримала гарантії того, що переможе в тендері і отримує багатомільйонний підряд на прибирання та утриманні доріг Полтавщини. Що і сталося.

Але, як вказується в ухвалі Солом’янського райсуду Києва, де детективи НАБУ брали дозвіл на проведення обшуків, після цього почалися побори. Так, згідно інформації НАБУ, фірма оплатила відпочинок в Іспанії В. Головка, А. Пісоцького, його радника та ще одного керівника Полтавської ОДА на суму 79 тисяч євро. Згодом на вимогу керівників ОДА фірма закупила для них 12 айфонів 10-й моделі та сучасний комп’ютер. Шість телефонів нібито взяв собі В. Головко, а решту та ще і комп’ютер – А. Пісоцький.

Згодом , як стверджують детективи, В. Головко позичив у керівництва фірми 100 тисяч доларів США. Але повернув лише частину грошей. Більш того, на день народження глави Полтавської ОДА, на пропозицію А. Пісоцького, коштом фірми для В. Головка було закуплено легковика «Мерседес» 2017 року випуску вартістю 320 тисяч євро. Машину зареєстрували на третю особу...

Керівництво Полтавської ОДА заперечує звинувачення у корупції та отриманні хабарів. В сьогоднішньому коментарі прес-служби Полтавської ОДА фірму названо рейковою, а її керівників – аферистами. Котрі «підставили» облдержадміністрацію, бо не мали необхідної техніки для прибирання доріг та їхнього ремонту. Тож, стверджують чиновники, через суд з нею розірвали угоду.

Як стало відомо сьогодні, голова Полтавської ОДА не явився на роботі. Згодом надійшла інформація про те, що він ліг на лікування до Полтавської обласної клінічної лікарні. Інформацію в закладі підтверджують.

Олександр БРУСЕНСЬКИЙ (Полтава)


"ОБКОМ"

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27 Февраля 2019 20:48

 

 

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