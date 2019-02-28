Нардепи-«єврооптимісти» Найєм, Лещенко та Заліщук виходять з фракції Порошенка

Про це вони повідомили у соцмережах.

Народний депутат Мустафа Найєм подав заяву про вихід з фракції БПП. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши скан заяви, пише УНІАН.

Нардеп назвав таке рішення формальністю, заявивши, що він з БПП «вже давно по різні сторони ціннісних барикад». «Подав заяву про вихід з фракції БПП. Це – формальність. Ми вже давно по різні сторони ціннісних барикад. Останні події це лише підтвердили. Я прийшов у політику після революції і навіть формально не хочу бути пов'язаний з тими, хто відкрито очолює контрреволюцію», - йдеться у його повідомленні.

Слідом за Найємом відповідну заяву зробила й Заліщук на своїй сторінці у Facebook. «Написала заяву про вихід з фракції БПП. Люди часто запитували, чому не виходите. Вважаю, що мандат - це не квиток раба. За останні чотири роки мандат дав можливість боротися за важливі закони. Наприклад, закон про антикорупційний суд. За інші закони, які були обіцяні в коаліційній угоді ще в 2014 році, але потім спущені на гальмах. Далі не бачу можливість та сенсу мати жодної прив'язки до цієї абревіатури. Розкрадання солдат - це за межею людяності», - повідомила вона.

Через деякий час таку ж заяву опублікував у своєму Facebook і Лещенко.