Порошенко вже подав до Ради нову версію «покарання за незаконне збагачення»

Президент Петро Порошенко підписав і дав доручення зареєструвати у Верховній Раді законопроект про врегулювання законодавства щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Про це він заявив під час виступу на Раді регіонального розвитку Кіровоградської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сьогодні зранку підписав і зараз даю доручення зареєструвати президентський законопроект, яким враховані ті зауваження (зауваження Конституційного суду - ред.), але принциповою залишається позиція - невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення», - сказав Президент.

Він також визначив документ як невідкладний і висловив сподівання, що у народних депутатів «вистачить політичної волі і мужності підтримати законопроект».

Порошенко зачитав текст підписаного ним законопроекту, яким передбачається внесення змін до Кримінального кодексу. «Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі без законних на те підстав за відсутності ознак зловживання владою або службовим становищем чи прийняття пропозицій, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди службовою особою, а так само передача нею таких активів у будь-який інший спосіб карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років», - зазначив він.

Також, за його словами, законопроект передбачає, що ті самі діяння, вчинені службової особою, яка займає відповідальне положення, карається позбавленням волі від 2 до 5 років з позбавлення права займати відповідні посади до 3 років.

До того ж глава держави додав, що згідно з документом, за вже вказане діяння службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, планується карати позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права займати відповідні посади до 3 років з конфіскацією майна.

«Сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб перекрити будь-які можливості для незаконного збагачення, забезпечити розслідування всіх кримінальних справ і невідворотність покарання за незаконне збагачення», - наголосив глава держави.

Як повідомлялося, Конституційний Суд 27 лютого опублікував рішення, яким визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.