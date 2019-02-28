Завдання Порошенка - розвивати туризм «у кожному селі»

Президент України Петро Порошенко висловлюється за розвиток «зеленого» туризму в країні.

«Я заявляю: це моє завдання. Україна не може бути туристичної периферією. У кожному селі ми розвиватимемо зелений туризм, у кожному селі або приймайте у себе в будинках, або будуйте гестхауси», - сказав П.Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку Кіровоградської області в Кропивницькому в четвер.

Глава держави наголосив, що в Україні туризм на сьогодні є привілеєм міст із населенням понад мільйон осіб. За словами президента, у середньому в Україні туризм створює 1,5% ВВП, тоді як у світі - 10% ВВП.