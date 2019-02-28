Розкраданнями в «Укроборонпромі» буде займатися діюча комісія Ради з питань розкрадання в армії

Верховна Рада розширила коло питань, якими займається тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з фактами розкрадань у Збройних Силах України.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, відповідну постанову №10104 про розслідування фактів, оприлюднених у ЗМІ щодо зловживань у державному концерні «Укроборонпром» і причетності до цього посадових осіб, підтримали 229 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Ініціювали цю постанову глави фракцій «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» Артур Герасимов і Максим Бурбак.

Нардепи уповноважили ТСК, що вивчає факти розкрадань з 2004 до 2017 року, провести розслідування за матеріалами, які були оприлюднені в ЗМІ щодо закупівлі запчастин, комплектувальних і устаткування для підприємств ДК «Укроборонпром».

Повноваження комісії також поширюватимуться на правопорушення в оборонній сфері протягом 2018-2019 року.

Крім того, Рада доручила комісії провести публічне засідання спільно з представниками Генеральної прокуратури України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Міністерства оборони, ДК «Укроборонпром», щоб розслідувати оприлюднені в ЗМІ факти зловживання в оборонній сфері.