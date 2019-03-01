Доба ООС: втрат зазнали тільки окупанти

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 1 березня говориться:

«28 лютого російські окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, противник застосував 16 разів, витративши 143 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм. Також російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог сім разів обстріляв наші опорні пункти:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ШИРОКИНЕ;

двічі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу села ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

двічі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ;

двічі, з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем – поблизу села ГНУТОВЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу села ТРОЇЦЬКЕ;

з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту ШУМИ;

з артилерійських систем калібру 122 мм – поблизу села НОВОЗВАНІВКА;

з мінометів калібру 120 мм – біля міста ПОПАСНА;

з мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти БМП-1 та гранатометів різних систем – у районі населеного пункту ЗОЛОТЕ-4;

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Підрозділи, які зазнали вогневого впливу противника, відповідали на ворожий вогонь застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 28 лютого було ліквідовано одного та поранено трьох окупантів. Крім того, знищено чотири одиниці озброєння та військової техніки противника, у тому числі самохідну артилерійську установку та протитанковий ракетний комплекс.

Від початку поточної доби позиції наших військ ворог не обстрілював».


"ОБКОМ"

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01 Марта 2019 08:37

 

 

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