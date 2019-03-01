Тимошенко розповила, звідки у «зубожілих» українців гроші на підтримку її партії

Кандидат у президенти, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що підприємці фінансують партію через інших осіб, щоб уникнути переслідування.

Про це вона заявила в ефірі програми «Право на владу», відповідаючи на питання журналіста Дениса Бігуса про розслідування щодо фіктивних донорів «Батьківщини», передає Інтерфакс-Україна.

«Ми розібралися з цими фактами, і з'ясувалося, що ті підприємці-представники середнього класу, які хочуть сьогодні допомогти нам і перерахувати гроші, не можуть це зробити, тому що миттєво відкриваються кримінальні справи, знищуються ці підприємці. І тому вони знаходять своїх родичів, які не під ударом, і намагаються через них зробити внески, які сьогодні допомагають нашій партії», - розповіла Тимошенко.

За її словами, усі надходження на рахунок партій і витрати є публічними, і перебувають під контролем Національного агентства з питань запобігання корупції.

«НАЗК може перевірити кожну нашу копійку. Генпрокуратура, СБУ від нас не виходять. Ми за названими фактами отримали висновок НАЗК, в якому чітко визначено, що порушень у нас нема. Якби вони зараз знайшли у нас хоч одне порушення, вони поставили б питання про зняття мене з виборів», - підкреслила вона.

У розслідуванні журналістів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» йдеться, що у той час, як Тимошенко розповідає про зубожіння українців, звіт її партії показує, що пенсіонери і безробітні жертвують партії чималі кошти.

Журналісти поспілкувалися з «найщедрішими» з них і з'ясували, що більшість з них, навіть не здогадуються про це.

Повідомляється, що у першому і другому кварталі 2018 року на рахунки «Батьківщини» надійшло 23 мільйони гривень, а вже у третьому і четвертому кварталах, коли розпочалася надактивна рекламна кампанія Тимошенко як кандидата у президенти, прості українці нібито пожертвували понад 130 мільйонів гривень.