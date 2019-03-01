Гриценко виграв суд у ЦВК

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов кандидата в президенти України Анатолія Гриценка про визнання протиправною і недійсною постанову Центральної виборчої комісії України №376 від 22 лютого, якою роз'яснялися аспекти ведення передвиборчої агітації, зокрема, на підставі неоплачуваних договорів.

Як повідомив агентству Інтерфакс-Україна представник А. Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький, відповідне рішення суд прийняв на засіданні, яке почалося о 17:00 28 лютого і завершилося після опівночі.

В якості третьої сторони на боці позивача А.Гриценка виступала кандидат в президенти Юлія Тимошенко, яку в суді представляв народний депутат і її уповноважений представник в ЦВК Сергій Власенко.

«Ми довели, що ЦВК вийшла за межі своїх повноважень, вона не мала права тлумачити імперативну норму, яка забороняє оформлення договорів з виборцями, будь-які доплати їм з виборчого фонду. Таким роз'ясненням вони хотіли через компенсацію витрат легалізувати просто роздачу готівки через «прокладку», тобто виборчий фонд перерахує кошти на громадську організацію, а вона повинна компенсувати нібито витрати на телефонний зв'язок, проживання, поїздки», - зазначив Р. Чорнолуцький.

Він вказав, що дану постанову ЦВК не зобов'язані і не повинні застосовувати правоохоронні органи. «Відповідно, ці роз'яснення не можуть бути обов'язковими ні для окружних, ні для дільничних виборчих комісій, ні для інших суб'єктів виборчого процесу. А це означає, що використання юридичними особами грошей, які надійшли з виборчих фондів на так звані компенсації, протизаконно», - пояснив Р.Чорнолуцький.

Дане рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку у Верховному суді.

22 лютого ЦВК затвердила роз'яснення, в якому говориться, що участь виборців у здійсненні передвиборчої агітації, в тому числі на основі неоплачуваних договорів на її проведення, гарантована Конституцією України і не може бути обмежена.

У ЦВК зазначили, що залучення виборців до здійснення агітації можливо тільки на безоплатній основі. При цьому договори з ними можуть передбачати відшкодування витрат на телефонні послуги, проїзд (включаючи перевезення багажу), харчування, проживання та інші витрати в разі здійснення агітації в іншому населеному пункті.

При цьому кошти, сплачені кандидатом на пост президента за таким договором, повинні бути відображені в звіті про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду кандидата і їх використанні за кодом статті витрат «Інші витрати на передвиборну агітацію».