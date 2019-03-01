Cадовий знявся з президентських перегонів та приєднується до Гриценка

Мер Львова, лідер «Самопомочі» Андрій Садовий завив, вирішив відмовитися від участі у виборах на користь Анатолія Гриценка.

Про це він сказав на брифінгу у Києві 1 березня, повідомляє Українська правда.

«Я прийняв рішення: я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента і оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка», - сказав Садовий.

За даними джерел «Української правди», зранку Садовий зустрічався з політрадою партії «Самопоміч», де визнав, що вирішив таки знятися з виборів.

«Якщо я зараз цього не зроблю, ми програємо вибори – тоді весь негатив через те, що ми не використали шанс підтримати Гриценка, ляже на нас всіх», - пояснював своїм прибічникам Садовий.