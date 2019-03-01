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У Гаазі визнали: Росія винна у втраті «Нафтогазом» кримських активів

Трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив провину Росії у втраті НАК «Нафтогаз України» своїх активів у Криму, повідомив глава НАК Андрій Коболєв.


«Рішення позитивне. Нам вдалося довести в трибуналі факт того, що юрисдикція цього трибуналу щодо захисту інвестицій поширюється на цей випадок. Друге: нам вдалося довести, що Росія як держава винна у втраті наших активів і має за це відповідати, тобто надати НАК «Нафтогаз України» компенсацію», - сказав він на прес-конференції в Києві в п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

А. Коболєв зазначив, що вартість втрачених від анексії Криму активів компанія оцінює в сумі до $5 млрд.

«Але остаточне рішення щодо суми буде предметом наступного слухання, яке ми очікуємо цього року і сподіваємося на початку наступного року отримати рішення про суму компенсації», - додав він.

Як повідомлялося, Російській Федерації 15 лютого 2016 року був вручено офіційне письмове повідомлення НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», ПАТ «Укртрансгаз», ДК «Лікво», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртранснафта» і ДК «Газ України» про інвестиційній спір у рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною і Росією.

Причиною цього спору є незаконна експропріація РФ інвестицій групи «Нафтогаз» на території Криму.

Арбітражне провадження розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядається при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

Сума позову «Нафтогазу» до РФ у зв'язку із захопленням активів у Криму з урахуванням відсотків вже досягла $8 млрд.


"ОБКОМ"

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01 Марта 2019 14:42

 

 

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