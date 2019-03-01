Дмитро Гнап теж знімається з виборів

I також, як і Андрій Садовий, - на користь Анатолія Гриценка як «єдиного кандидата від демократичних сил».

Про своє рішення Д. Гнап повідомив у відеозверненні до своїх прихильників у Facebook.

Гнап висловив надію, що це його рішення підтримує з’їзд партії «Сила людей», який відбудеться 2 березня.

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