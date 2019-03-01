Суд вимагає від Ради поіменний склад коаліції

Окружний адміністративний суд Києва вимагає від Верховної Ради надати поіменний список депутатів, які входять до коаліції депутатських фракцій у парламенті.

Відповідне рішення суду від 28 лютого оприлюднив на своїй сторінці у Facebook народний депутат (позафракційний) Андрій Деркач, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що Верховна Рада має надати суду інформацію до 12 березня.

«Я звернувся до Окружного адміністративного суду затребувати у ВР список депутатів, яких входять до парламентської коаліції. Суд позов задовольнив. Інформацію має бути надано до 12 березня. Скоро дізнаємося, що ховається за поняттям «коаліція». Сподіваюся, депутатів там виявиться більше ніж букв у цьому гучному слові», - написав нардеп.

За його словами, ситуативні голосування та договірняки парламентської більшості можуть стати темою багатьох журналістських розслідувань. «Чому депутати часто не можуть зібрати 226 голосів за нібито наявної коаліції, намагаючись нашкребти по іншим фракціям потрібні голоси? Може, тому що коаліції по факту не існує? Тому я звернувся до Окружного адміністративного суду затребувати у ВР список депутатів, які входять до парламентської коаліції. Суд позов задовольнив», - пояснив А. Деркач.

Він також нагадав, що судиться через призначення Уляни Супрун у Міністерство охорони здоров'я.

За його словами, коаліція не діє та не пропонує кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я.