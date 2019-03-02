Більше 45 тисяч виборців вже змінили місце голосування

Станом на 2 березня змінили місце голосування 45 307 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державного реєстру виборців.

Найбільше з них зареєструвалося у Києві, де мають намір голосувати майже 3,2 тисячі українців із Донецької області, 1,5 тис. - з Луганської області, 97 - з Севастополя і 361 - з окупованого Криму.

У Київській області планують голосувати 1,5 тис. українців з Донецької області, 782 жителя з Луганської області і 156 українців з окупованого Криму.