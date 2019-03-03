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Доба ООС: ще один військовослужбовець отримав поранення
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 3 березня говориться:
«2 березня російські окупаційні війська сім разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти:
двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;
з мінометів калібру 120 мм – поблизу села ВОДЯНЕ;
з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ;
з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля селища ПІСКИ;
зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти обстріляли позицію підрозділу Об'єднаних сил у районі населеного пункту ТРАВНЕВЕ з автоматичних станкових гранатометів.
В результаті обстрілів один наш захисник був поранений.
Особовий склад підрозділів, які були обстріляні противником, відповів на ворожий вогонь застосуванням усіх чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 2 березня одного окупанта було ліквідовано та одного поранено. Крім того, знищено одну одиницю військової техніки противника.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населених пунктів НОВОЗВАНІВКА та ЗОЛОТЕ-4 з мінометів калібру 120 мм, витративши 30 мін.
Втрат серед особового складу немає».
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