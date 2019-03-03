МЗС назвав «наступом на українське православ’я» затримання в Криму архієпископа ПЦУ

Міністерство закордонних справ України засудило затримання в анексованому Росією Криму архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента.

«Ми стурбовані повідомленнями про затримання в окупованому Росією Криму архієпископа Православної церкви України Климента. Російські окупанти продовжують планомірний наступ на українське православ’я у Криму. Справжні утиски релігійних свобод і прав віруючих відбуваються на окупованих Росією територіях. Привернемо увагу до затримання владики Климента в ООН, РЄ та ОБСЄ», – написала 3 березня в Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко, повідомляє Радіо Свобода.

Архієпископа Климента затримали 3 березня на Центральному автовокзалі в Сімферополі. За даними прес-служби ПЦУ, Климент, який є головою Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі, планував відвідати судовий розгляд справи заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в Ростові-на-Дону.

Російські силовики затримання не коментували і про причини затримання не повідомляли.

Водночас Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, якій вдалося поспілкуватися із затриманим священиком, заявила, що причиною його затримання стали його плани відвідати в російському СІЗО утримуваного там українця Павла Гриба.

Як написала Денісова у Facebook, Климент повідомив їй, що російські силовики «вивели його з автобуса, пояснивши, що у його сумках є речі, нібито вкрадені ним із церкви».

За словами адвоката Еміля Курбедінова, він перебуває у відділенні поліції в Сімферополі разом із архієпископом Климентом, де він дає пояснення.