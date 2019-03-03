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Окупанти відпустили Кримського архієпископа ПЦУ Климента

Архієпископа Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента, затриманого в обід неділі в Сімферополі співробітниками російської поліції, відпустили без складання протоколу, повідомив адвокат Микола Полозов.


«Архієпископа Климента відпустили без складання протоколу. Він на волі!» - написав М.Полозов в своєму акаунті в «Твіттер» у неділю ввечері, пише Інтерфакс-Україна.

Як вже повідомлялося, в неділю вдень Архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної Церкви України Климент в Сімферополі був затриманий і направлений до відділення поліції.

За повідомленням уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, їй вже вдалося зв'язатися з архієреєм. «За словами Климента, зараз він перебуває в одному з райвідділів поліції Сімферополя. Приблизно годину тому його вивели з автобуса, пояснивши, що в його сумках є речі, які він нібито вкрав із церкви. Климент запевнив мене, що в поліції лише через півгодини після затримання дізналися, ким він є, а саму справу сфабрикували майже одразу», - написала Л.Денісова на своїй сторінці в соцмережі Facebook у неділю.

Омбудсмен заявила, що вважає причиною затримання Климента його заплановану поїздку в СІЗО міста Ростов-на-Дону для відвідування українського політв'язня Павла Гриба, на що ростовський суд раніше дав дозвіл. «РФ боїться, що всьому світу стане відома правда про стан здоров'я Павла. Їм є, що приховувати! До цього судове засідання стосовно Павла перенесли, коли в Росію приїхав лікар, який мав розповісти про реальний стан здоров'я політв'язня», - написала Л.Денісова.

Громадський активіст Андрій Щекун повідомив, що архієпископа Климента затримали просто в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя (вул. Київська, 4), де він перебував і на якому планував їхати в Ростов-на-Дону, щоб провідати П.Гриба. Спочатку архієрея везли в Київській райвідділ поліції, пізніше він уточнив, що архієпископа відвезли в Центральний райвідділ поліції Сімферополя, де станом на 13.20 він і перебував в очікуванні слідчого і адвокатів.

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що прибув до архієрея у відділення поліції. «З Архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом все добре. Перебуваю поруч у відділі поліції. Зараз даємо пояснення. Всі подробиці пізніше», - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат Полозов подав заяву в прокуратуру за фактом незаконного утримання Архієпископа Климента.


"ОБКОМ"

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03 Марта 2019 20:39

 

 

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