Дoбa ООС: поранено одного українського військового, знищено двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 4 березня говориться:

«3 березня російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, десять разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, і витративши 100 мін різних калібрів.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог двічі обстріляв наші позиції:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ;

з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів – поблизу села ГНУТОВЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив сім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населених пунктів НОВОЗВАНІВКА, НОВООЛЕКСАНДРІВКА та ХУТІР ВІЛЬНИЙ;

з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів – біля селища НОВОЛУГАНСЬКЕ;

з мінометів 120-го та 82-го калібру, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу міста ПОПАСНА;

з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ЛОБАЧЕВЕ;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі села КРИМСЬКЕ.

В результаті обстрілів один військовослужбовець був поранений.

Жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, двох окупантів було знищено, одного поранено. Також вчора збито один БПЛА противника типу «Орлан-10».

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 мм позиції підрозділів Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» в районі населених пунктів ЛЕБЕДИНСЬКЕ та ВОДЯНЕ. Втрат серед наших захисників немає».