«Велика сімка» і Світовий банк: скасування відповідальності за незаконне збагачення – «поразка у боротьбі з корупцією в Україні»

 

08 марта

10:11

Заарештовано другого підозрюваного у підкупі «технічного» Тимошенка

09:58

Комітет Конгресу США схвалив заборону на визнання Криму російським

09:48

Манафорт отримав перший вирок: колишнього політтехнолога Партії регіонів засудили майже на 4 роки

09:18

Залишилось 39 кандидатів у президенти

08:39

Доба ООС: поранено п’ятьох українських військових, ліквідовано чотирьох окупантів

07 марта

17:43

Кандидатську колекцію Гриценка прикрасив ще один «непрохідний»

17:06

Луценко підтвердив, що він «ще більш тупий», ніж вважає Тимошенко

16:42

Кандидат Мураєв зробив приємно кандидату від Ріната. Той пообіцяв віддячити восени

15:01

У Держдепі вважають, що бажання посла США звільнити Холодницького відповідає «принципам» Майдану

14:38

НАБУ здійснило обшукі у батька та сина Гладковських

14:30

Хабар «технічному» кандидату Тимошенку: затриманий звинувачує Адміністрацію президента і Луценка

12:45

Стоматологи зірвали сесію Львівської міськради

12:09

Греція не видала Україні екс-менеджера компанії Курченка: він вже летить до Москви

11:06

П’ятиріччя окупації Криму в ООН відзначать традиційними посиденьками і балаканиною

10:46

ЦВК попереджає членів виборчкомів: бюлетені до окружкомів прийдеться доставляти у власній тарі і, можливо, у власному транспорті

09:12

Доба ООС: обстріли тривають, втрат немає

06 марта

21:00

Заступник командувача сил спецоперацій ЗСУ раптом згадав, що «війна триває», - и знався з виборів

18:15

Коболєв: оголошений урядом конкурс на главу «Нафтогазу» є незаконним

17:36

«Укроборонпром» чекає на міжнародний аудит

15:12

Гройсман дав зрозуміти, що мама Коболєва не заслуговує на $8 млн премії «за Стокгольм»

14:56

Оголошено 39 переможців серед кандидатів до Антикорупційного суду

14:45

Уряд схвалив розподіл ДФС на митницю і податкову

13:23

«Усупереч моральним переконанням»: НАБУ закриває кримінальні провадження після рішення КС щодо незаконного збагачення

12:31

За 24 полонених українських моряків ЄС «покарає» 8 російських покидьків

12:05

Холодницький відмовився коментувати заяву посла США щодо його звільнення

11:54

У Генштабі розповили, чого чекати від РФ під час «передвиборної турбулентності»

10:39

Справа Гандзюк: Мангера відсторонено від посаді на місяць

09:25

ЦВК виграла у Гриценка у Верховному суді

08:51

Дoбa ООС: поранено двох військовослужбовців

05 марта

21:22

Напередодні виборів Православна церква України нагадує: Бог бачить все

«Велика сімка» і Світовий банк: скасування відповідальності за незаконне збагачення – «поразка у боротьбі з корупцією в Україні»

Країни G7 спільно зі Світовим банком закликали українську владу активізувати зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інститутів, відновивши кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у відповідності до міжнародних стандартів.


Відповідну заяву розміщено у Twitter французького головування y групі послів G7 у Києві в понеділок, 4 березня, повідомляє Європейська правда.

У заяві стверджується, що нещодавнє скасування відповідальності за незаконне збагачення у Кримінальному кодексі є «значною поразкою у боротьбі з корупцією в Україні».

«Це послабило вплив усієї антикорупційної архітектури, включно з Вищим антикорупційним судом, який незабаром має бути створений і, як очікувалося, мав винести рішення щодо значної кількості справ про незаконне збагачення, а також вплинуло на спроможність НАБУ розслідувати корупцію у вищих ешелонах влади», - йдеться у заяві.

Країни G7 та Світовий банк підкреслюють, що поточні розслідування за незаконне збагачення давали надію на притягнення до відповідальності тих, хто скористався службовим становищем для особистого збагачення.

Вони зазначають, що практика кримінального покарання за незаконне збагачення діє у багатьох країнах світу: «Суди у всьому світі визнали, що покарання за незаконне збагачення – це потужний інструмент у боротьбі з корупцією».

«G7 та Світовий банк закликають українську владу активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інститутів, включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР та ЄСПЛ, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлене під загрозу цією постановою», - наголошується у заяві.

Нагадаємо, Конституційний суд 26 лютого вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.

У Євросоюзі мають намір детально вивчити рішення Конституційного суду, заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Марта 2019 13:24

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (35)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5)

На обвал мосту через Керченську протоку (64)

На арешт Медведчука чи Новинського (77)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (124)

На виконання Мінських угод (5)

На покращення (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 