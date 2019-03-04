Cуд задовольнив позов Тимошенко щодо підвищення ціни на газ

 

08 марта

10:11

Заарештовано другого підозрюваного у підкупі «технічного» Тимошенка

09:58

Комітет Конгресу США схвалив заборону на визнання Криму російським

09:48

Манафорт отримав перший вирок: колишнього політтехнолога Партії регіонів засудили майже на 4 роки

09:18

Залишилось 39 кандидатів у президенти

08:39

Доба ООС: поранено п’ятьох українських військових, ліквідовано чотирьох окупантів

07 марта

17:43

Кандидатську колекцію Гриценка прикрасив ще один «непрохідний»

17:06

Луценко підтвердив, що він «ще більш тупий», ніж вважає Тимошенко

16:42

Кандидат Мураєв зробив приємно кандидату від Ріната. Той пообіцяв віддячити восени

15:01

У Держдепі вважають, що бажання посла США звільнити Холодницького відповідає «принципам» Майдану

14:38

НАБУ здійснило обшукі у батька та сина Гладковських

14:30

Хабар «технічному» кандидату Тимошенку: затриманий звинувачує Адміністрацію президента і Луценка

12:45

Стоматологи зірвали сесію Львівської міськради

12:09

Греція не видала Україні екс-менеджера компанії Курченка: він вже летить до Москви

11:06

П’ятиріччя окупації Криму в ООН відзначать традиційними посиденьками і балаканиною

10:46

ЦВК попереджає членів виборчкомів: бюлетені до окружкомів прийдеться доставляти у власній тарі і, можливо, у власному транспорті

09:12

Доба ООС: обстріли тривають, втрат немає

06 марта

21:00

Заступник командувача сил спецоперацій ЗСУ раптом згадав, що «війна триває», - и знався з виборів

18:15

Коболєв: оголошений урядом конкурс на главу «Нафтогазу» є незаконним

17:36

«Укроборонпром» чекає на міжнародний аудит

15:12

Гройсман дав зрозуміти, що мама Коболєва не заслуговує на $8 млн премії «за Стокгольм»

14:56

Оголошено 39 переможців серед кандидатів до Антикорупційного суду

14:45

Уряд схвалив розподіл ДФС на митницю і податкову

13:23

«Усупереч моральним переконанням»: НАБУ закриває кримінальні провадження після рішення КС щодо незаконного збагачення

12:31

За 24 полонених українських моряків ЄС «покарає» 8 російських покидьків

12:05

Холодницький відмовився коментувати заяву посла США щодо його звільнення

11:54

У Генштабі розповили, чого чекати від РФ під час «передвиборної турбулентності»

10:39

Справа Гандзюк: Мангера відсторонено від посаді на місяць

09:25

ЦВК виграла у Гриценка у Верховному суді

08:51

Дoбa ООС: поранено двох військовослужбовців

05 марта

21:22

Напередодні виборів Православна церква України нагадує: Бог бачить все

Cуд задовольнив позов Тимошенко щодо підвищення ціни на газ

Колегія суддів Окружного адміністративного суду м. Києва задовільнила позов Юлії Тимошенко проти уряду щодо незаконного підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, яке відбулося у травні 2016 року.


Про це повідомляє сайт партії «Батьківщіна»:

«Суд визнав незаконною постанову Кабінету Міністрів № 315 від 2016 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

«Доведена економічна необґрунтованість ціни на газ, у доцільності якої нас переконувала влада за останні 3 роки. Отже, тарифи – як ті, що були раніше встановлені, так і нинішні – не мають економічного підґрунтя, бо, на превеликий жаль, ціна на газ береться за методом «зі стелі», – зауважив представник Юлії Тимошенко у суді, голова «Спілки власників житла» Олексій Кучеренко.

«Таким чином, основна теза Юлії Тимошенко про абсолютну реальність зменшення вдвічі ціни на газ, по суті, доведена юридично!» – додав Олексій Кучеренко.

Тож тепер у юристів є юридична база для оскарження всіх інших постанов про встановлення ціни на газ, які були ухвалені з такими ж ознаками.

«Ми добилися того, щоб суд визнав постанову КМУ незаконною, протиправною і нечинною з моменту ухвалення, щоб створити юридичну базу для повернення надлишково сплачених коштів у результаті дії цієї постанови», – наголосив представник Юлії Тимошенко у суді Олександр Трохимець.

За словами представників Юлії Тимошенко у «тарифній справі», влада майже 2 роки і 8 місяців усіляко затягувала розгляд цієї справи, подаючи безліч безглуздих клопотань: про роз’єднання і об’єднання справ, про проведення експертиз, про відвід суду. Проте уряд, який не мав повноважень підвищувати ціну на газ, так і не спромігся довести економічну обґрунтованість свого рішення.

«Всі кошти, які люди сплатили за період дії постанови уряду, були сплачені за недійсною ціною на газ. Далі ми будемо домагатися, щоб вигодонабувач – НАК «Нафтогаз України» – з мільйонними зарплатами, броньованими автомобілями і з усім цим пафосом – повернув усі ці гроші українцям», – підсумував Олександр Трохимець».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Марта 2019 19:08

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (35)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5)

На обвал мосту через Керченську протоку (64)

На арешт Медведчука чи Новинського (77)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (124)

На виконання Мінських угод (5)

На покращення (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 