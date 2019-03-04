Уряд оскаржить рішення суду про визнання незаконною постанови щодо цін на газ

Кабінет міністрів України має намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду м. Києва про визнання недійсною постанови уряду №315 від 27 квітня 2016 року, якою, зокрема, визначається порядок формування ціни на природний газ для потреб населення.

«Кабінет Міністрів подаватиме апеляцію й оскаржить це рішення в установленому порядку», - написав прес-секретар прем'єр-міністра України Василь Рябчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Водночас він звернув увагу на те, що рішенням суду, про який йдеться, скасовано постанову, яка вже втратила чинність.

«Оскаржена постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року №315 втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року №867 «Про затвердження положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку природного газу», - додав В.Рябчук.

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